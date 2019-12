VIDEO | I bimbi di periferia imbucano le letterine scritte per Babbo Natale: "Vorrei la pace nel mondo"

Una mattinata di gioia tra canti natalizi e desideri da realizzare per i piccoli allievi della scuola elementare Emilio Salgari che hanno lasciato per una giornata i loro banchi e consegnato nell'ufficio postale di via Oreto le loro richieste per il Polo Nord. Poste Italiane consegnerà poi loro la risposta di Santa Claus