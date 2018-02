Guardie giurate Ksm, arrivano i trasferimenti ma il sindacato fa muro

Recapitate le prime lettere con le quali la Ksm comunica alle proprie guardie giurate il trasferimento. Dopo i licenziamenti arriva una nuova doccia fredda per i dipendenti dell’istituto di vigilanza privata che presto si potrebbero trovare nelle condizioni di dovere "stravolgere la propria vita". "Stamattina mi ha contattato un collega - spiega il segretario del sindacato Saves, Fabrizio Geraci - che ha 64 anni e la moglie malata. Probabilmente non potrà accettare e rischia di vedersi licenziato e senza possibilità di accedere alla disoccupazione".

Non è ancora noto, spiegano dal sindacato, quante siano le guardie giurate interessate alla procedura messa in atto dall’azienda. "Parliamo di lavoratori che - si legge in una nota - dal 19 febbraio vedranno stravolta la loro vita lavorativa familiare ed economica. A proprio carico dovranno far fronte alle spese di viaggio o di un eventuale trasferimento con il proprio nucleo familiare, con tutte le problematiche che ne conseguono e con l’aggravante dell’età anagrafica. Molti di loro hanno superato i 55 anni. Verificheremo la correttezza della procedura e attiveremo tutte le misure per tutelare le guardie coinvolte, considerando che ad oggi su Palermo vi sono servizi da 12 ore consecutive”.