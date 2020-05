L'Unci Sicilia alla Fnsi: "Dica se non vuole difendere la memoria dei cronisti uccisi dalla mafia"

"Se la Fnsi non vuole più difendere la memoria dei nostri caduti ed i valori del nostro vivere civile e della nostra professione ce lo dica. Non serve coraggio ma solo onestà".

Si conclude così la lettera inviata dal Gruppo cronisti siciliani dell'Unci (Unione nazionale cronisti) al presidente della Fnsi Beppe Giulietti, dopo che il segretario generale Lorusso aveva definito "un abuso" l'utilizzo da parte dell'Unione cronisti (Gruppo di specializzazione della Federazione della Stampa) del logo Fnsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Sicilia è la regione con il più alto numero di vittime tra i giornalisti che hanno pagato con la loro vita il dovere civile e professionale di documentare, raccontare e testimoniare. Non solo per la cronaca. Ma anche per la storia. Che la Fnsi voglia oggi prendere le distanze da questi valori che sono i pilastri di iniziative come la Giornata della memoria e il Giardino della Memoria dedicato alle vittime della mafia (Palermo) gestito dall'Unci Sicilia insieme con i magistrati dell'Anm non solo ci addolora, ma umilia e sfregia profondamente i valori che l'Unci ha sempre difeso e vuole continuare a difendere in rappresentanza di tutti i giornalisti italiani".