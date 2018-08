Lettera al Papa: "A Palermo faccia tappa in carcere, condizioni disumane"

Un appello al Papa perché - in occasione della sua visita in città - possa fare tappa in una delle carceri di Palermo. "Nel giorno di Ferragosto il mio pensiero va a chi soffre, a chi vive una situazione di disagio profondo legato all'espiazione della pena. A tutti quegli uomini e quelle donne che hanno sbagliato nella loro vita e che stanno pagando attraverso l'istituto della detenzione. Ai migliaia di detenuti delle carceri e delle case circondariali siciliane". A dichiararlo è Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell'Udc e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che fa il punto su una serie di problemi che affliggono le carceri dell'Isola.

"Qualche tempo fa - dice Figuccia - incontrai i loro sguardi e i loro volti volendo verificare con diverse visite ispettive in Sicilia, lo stato delle strutture e della loro detenzione. Sovraffollamento, condizioni igienico sanitarie precarie, celle microscopiche, carenze di personale sanitario che in queste calde giornate di agosto costringono queste persone a vivere in ambienti afosi, ricettacolo di patologie e malesseri di ogni tipo. Basti pensare che da gennaio 2018 ad oggi, sono 479 gli atti di autolesionismo mentre i tentativi di suicidio accertati sono addirittura 54. Tassi elevatissimi. Il mio pensiero non può che andare anche al personale della penitenziaria che con grande diligenza svolge il proprio operato, subendo passivamente la piaga del sovraffollamento. La disumanità - prosegue - non guarda in faccia ai ruoli ma colpisce indiscriminatamente detenuti e agenti e polizia, costretti a convivere in un contesto assai difficile. Per questo, per i prossimi mesi, sto pianificando ulteriori visite agli istituti penitenziari".

"Approfitto - continua il deputato regionale - per fare un appello a sua Santità Papa Francesco perché in occasione della sua visita nella nostra città, possa fare tappa presso una di queste realtà carcerarie che si ergono imponenti e al tempo stesso fatiscenti, come città nella nostra città. Ripensare il sistema della pena nel nostro Paese attraverso sistemi dinamici e forme alternative alla detenzione per i reati minori, è la vera sfida per scongiurare il sovraffollamento. Auspico - conclude - che il governo nazionale e per esso, il Ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede, prenda una posizione più chiara in tal senso"