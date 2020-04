Leroy Merlin dona 98 visiere protettive al dipartimento Covid-19 del Policlinico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Leroy Merlin Palermo ha donato 96 visiere protettive al dipartimento di riferimento per l’emergenza covid-19 del Policlinico della nostra città. "Sicuramente è una goccia in un oceano, ma speriamo possa portare il suo contributo agli sforzi che tutti INSIEME stiamo compiendo - dicono da Leroy Merlin Palermo -. Abbiamo iniziato con un semplice gesto, forse il più semplice ma ad oggi il più utile: il dono. Ma questo non è sufficiente. Quelli che stiamo vivendo non sono solo i giorni della paura, del dolore, della disperazione, devono essere e diventare i giorni dell’elaborazione di idee e delle proposte per il nostro rilancio economico e sociale come Comunità, come Azienda, come Persone".