Lercara Friddi, un milione di euro per il consolidamento del costone roccioso di colle Madore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un progetto che rischiava di cadere nel dimenticatoio interessa colle Madore, un luogo simbolo della cittadina in provincia di Palermo. Il colle è stato infatti fino agli anni 60 il cuore pulsante del bacino minerario di Lercara Friddi e più recentemente ha assunto dignità di zona archeologica grazie al ritrovamento di un insediamento di epoca Sicana. Colle Madore necessita, da anni ormai, di un intervento di consolidamento, in particolar modo nella parte interessata dal costone roccioso, che verrà suddiviso in due tranche.

La prima interessa i servizi di Ingegneria, Architettura e Geologia per la progettazione definitiva ed esecutiva, la seconda il vero e proprio intervento di consolidamento, così come indicato nel decreto n 1169 del 7/7/2020 del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, Dott Maurizio Croce, che concede al Comune di Lercara Friddi un finanziamento di € 150.544,48 per la progettazione definitiva ed esecutiva indispensabile per la realizzazione dell’intervento di “Consolidamento di un Costone Roccioso di Colle Madore” pari ad un importo di 1.000.000 €. “Un finanziamento importante per la messa in sicurezza di un luogo indentitario per storia e tradizione - dice il sindaco Luciano Marino - recuperato grazie al lavoro costante dell’Architetto Salvatore Rotolo, nostro Assessore alle politiche territoriali e dell’ufficio tecnico del nostro Comune. Un ringraziamento doveroso va al Dott Croce e tutto il suo staff per l’impegno e la sensibilità mostrate verso la nostra Città”.

Un importante finanziamento che si aggiunge ai molti ottenuti e agli altri che arriveranno, merito di un lavoro sinergico tra l’amministrazione e gli uffici comunali, impegnati al raggiungimento di importanti obbiettivi per il rilancio del comune in provincia di Palermo. “L’impegno ed il lavoro quotidiano stanno portando i risultati che ci aspettiamo per il nostro paese - dice l’assessore Rotolo - un lavoro costante svolto insieme al Sindaco Marino ed in sinergia con l’amministrazione e gli uffici. Per questo abbiamo ottenuto la fiducia dei nostri concittadini ed è per questo che lavoriamo ogni giorno.

Lercara Friddi, 13 Luglio 2020