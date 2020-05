Sale sul bus con metadone e droga, ma arrivano anche i carabinieri: arrestato 25enne a Lercara

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Lercara Friddi G.F., 25enne di San Biagio Platani (in provincia di Agrigento).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In passato il giovane era stato sorpreso a bordo di un'auto con altre persone e arrestato per lo stesso reato. Questa volta, per eludere i controlli, è salito su un autobus di linea diretto da Palermo ad Agrigento. In via Autonomia a Lercara Friddi, però, sono arrivati i carabinieri per verificare che i passeggeri dentro il mezzo rispettassero le normative riguardanti l'attuale emergenza sanitaria. Il 25enne, che si è mostrato subito agitato, non ha fornito una motivazione valida che potesse giustificare il suo viaggio. E scattata così la perquisizione durante la quale i militari hanno trovato oltre 100 grammi tra marijuana e hashish e una confezione con circa 100 ml di metadone. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Il 25enne, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto ai domiciliari.