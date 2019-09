Trasportavano mezzo chilo di hashish in auto: arrestati due giovani corrieri

Trasportavano mezzo chilo di hashish in auto. I carabinieri hanno arrestato due giovani a Lercara Friddi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di sostanza stupefacente. In manette Nicola Pecoraro, 23enne, e il 21enne Mohamed Alì Merai. In azione i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia locale che - insospettiti dal comportamento nervoso dell’automobilista che dopo l’alt aveva cercato una breve e spericolata fuga - hanno bloccato il veicolo sul quale viaggiavano due giovani.

I due nascondevano un grosso involucro scuro contenete circa 500 grammi di droga: ben cinque “panetti” di hashish la cui provenienza è in corso di accertamento e che sul mercato avrebbero potuto fruttare più di tremila euro. I due giovani su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Sono tutt’ora in corso da parte dei carabinieri ulteriori accertamenti finalizzati a fare emergere la provenienza della droga.