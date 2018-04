Utilizzare la marijuana per curarsi, vertice alla Regione: "E' ora di regolamentarla"

L'obiettivo è quello di far ripartire l'iter legislativo all'Ars. A promuovere la richiesta è il comitato "Esistono i diritti", che ha manifestato davanti a Palazzo d'Orleans. Avanzata l'ipotesi di un centro per la produzione di cannabis a scopo terapeutico in Sicilia