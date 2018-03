Ragazzini palermitani in gita a Lecce trovano portafogli con 880 euro e lo restituiscono

Trovano per terra un portafogli con dentro 880 euro e restituiscono i soldi. Protagonisti della vicenda un gruppo di ragazzini palermitani della scuola media Garibaldi, in gita a Lecce. La classe - si tratta della III B - ha contattato l'ufficio oggetto smarriti del Comune salentino, consegnando quindi il portafogli appea trovato, che è stato poi restituito al proprietario distratto, un milanese in vacanza a Lecce con la sua famiglia. L'episodio si è verificato mentre gli alunni erano a spasso insieme ai professori nei pressi dell'Anfiteatro romano. All'interno del portafogli, oltre ai soldi, c'erano anche documenti di identità e diverse carte di credito.