Le società a controllo pubblico, convegno a Villa Malfitano

Domani e sabato, a Villa Malfitano avrà luogo, a partire dalle ore 10, il convegno "Le società a controllo pubblico". Promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, la convention, che vedrà la partecipazione del Vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, mira a coinvolgere gli specialisti locali e regionali del settore in un dibattito che ha come scopo l'ampliamento e l'approfondimento di un tema quanto mai attuale nella gestione della pubblica amministrazione. Alla presenza dei massimi esperti nazionali in ambito accademico, durante i lavori saranno affrontate le questioni giuridiche correlate al governo societario pubblico come tracciato dal D.lgs n. 175/2016. Inoltre, sarà data particolare attenzione agli apetti pratici relativi al sistema contabile, agli assetti organizzativi e ai piani di razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli enti pubblici. Durante l'incontro, verrà inoltre presentato il progetto “FEE-D – Framework for E-Government and E-Democracy”, nato dal confronto con l'Assessorato Regionale dell'Economia e So.Svi.Ma.. Finanziato dal MISE per una cifra pari a circa cinque milioni di euro, tramite i fondi “Grandi Progetti R&S - PON IC2014/2020 – Fondo per la Crescita Sostenibile”, il progetto è promosso dalla rete d'impresa costituita da Delisa srl, Sikelia Service spa, Futuro 2000 srl, ed Infor Group spa e si avvarrà della consulenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Alla fine dei 36 mesi previsti per la sua realizzazione, FEE-D darà la possibilità alle pubbliche amministrazioni di avere il supporto di un prodotto innovativo per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo in real time dei dati contabili, degli iter amministrativi e dei flussi finanziari di spesa tra enti pubblici territoriali e le relative società partecipate. Il progetto verrà realizzato tramite l'utilizzo di tecnologie Open Source e seguendo il paradigma dell'Open Government. L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.