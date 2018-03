Un vicolo "ceco" in via delle Madonie: "Partono i lavori nella piazzetta, ma perché chiamarla Havel?"

Dopo anni di degrado e abbandono (il primo cedimento strutturale risale al 2005) stamattina sono partiti i lavori di manutenzione della villetta di via delle Madonie. Siamo nel tratto di strada che incrocia con via Abruzzi. La villetta è stata da poco intitolata a Vaclav Havel, politico, drammaturgo e saggista morto nel 2011 (è stato l'ultimo presidente della Cecoslovacchia ed il primo presidente della Repubblica Ceca). Ma c'è un'anomalia. Perché l'intitolazione ad Havel è arrivata ben prima dei lavori. E dietro la scelta del nome si nascondono dei malumori. "Questa prematura intitolazione suscita alcune perplessità - spiega il consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno -. Il nuovo nome della piazzetta è stato deciso in modo poco condiviso. Contavamo su un maggiore coinvolgimento almeno nella scelta dell'intitolazione".

"L'intervento comunque è utile - dice Susinno -. Negli anni le segnalazioni ed il disagio dei cittadini si sono moltiplicati. A settembre ho presentato una interrogazione ad hoc al Sindaco per chiedere in tempi brevi la messa in sicurezza della piazza e del marciapiede. Stamattina i lavori sono finalmente partiti: è un traguardo raggiunto dopo oltre dieci anni di battaglie per restituire questo spazio ai cittadini e renderlo di nuovo sicuro e funzionale".