Solai a rischio e lavori urgenti, chiusi gli uffici del Palazzo ex Eas

Emergenza sicurezza negli uffici del Palazzo ex Eas. Il presidente della Corte d’Appello facente funzioni del tribunale di Palermo Giacomo Montalbano ha firmato un decreto in cui vieta l’ingresso al personale nell’edificio che si trova vicino al palazzo vecchio del tribunale. Un provvedimento reso indispensabile dopo l’ordinanza dello scorso 30 luglio emessa dal provveditorato alle opere pubbliche. Qualcosa però non avrebbe funzionato sotto il profilo comunicativo, tanto che ieri mattina in cinquanta fra avvocati e utenti sono rimasti davanti all’ingresso attendendo che qualcuno aprisse le porte.

L’interdizione temporanea riguarda 3 piani e oltre 60 locali e resterà tale sino a quando non verranno eseguite le “indispensabili e non rinviabili misure provvisionali di messa in sicurezza delle stanze nelle quali è stato rilevato un rischio alto di sfondellamento dei solai sovrastanti”. Il personale amministrativo non potrà quindi accedere e dovrà “attestare la propria presenza nelle apparecchiature ubicate nel palazzo di giustizia. Sarà cura dell’ufficio logistico - si legge nella disposizione firmata dal presidente del tribunale Salvatore Di Vitale e dal dirigente Angelo Augello - fornire istruzioni sulla nuova locazione del personale per la prosecuzione delle attività giudiziaria di competenza.

Appresa la notizia i dirigenti sindacali di Confintesa funzione pubblica Cristoforo Alvich, Mariella Lodato e Rosalba Trombadore, hanno chiesto ai vertici della corte d’appello di fissare con urgenza un incontro per discutere delle modalità del temporaneo trasloco temporaneo dal palazzo dell’ex Ente acquedotti siciliani. In attesa che venga presa una decisione sull’eventuale ristrutturazione integrale dell’edificio gli uffici delle esecuzioni immobiliari e del giudice onorario civile, il tribunale del lavoro e il personale dell’archivio sono stati spostati al secondo piano del palazzo vecchio.