Nuovi impianti e pazienti monitorati con il wifi, ristrutturazione conclusa a Villa Sofia

Muri e controsoffitti rifatti, arredi cambiati, impianti idrici ed elettrici sostituiti e nuove attrezzature per monitorare i pazienti anche grazie a un sistema wifi. Si sono conclusi i lavori da 120 mila euro per la ristrutturazione della Medicina interna 1 di Villa-Sofia, il reparto guidato dal dottore Gabriele Nicolosi. “Un intervento - sottolinea il direttore generale Walter Messina - che assicura maggiore confort alberghiero, funzionalità e accoglienza per i pazienti, migliorando le condizioni di lavoro degli operatori sanitari. Arriva così in porto un altro dei progetti di ristrutturazione che l’azienda ha in cantiere per ampliare e ristrutturare i reparti dei nostri presidi ospedalieri”.

La ristrutturazione ha comportato un’ottimizzazione degli spazi dell’area ambulatoriale e dei 32 posti letto (16 uomini e 16 donne) grazie alla ulteriore ristrutturazione degli spazi della ex palazzina pediatrica dove sono stati spostati gli ambulatori e i quattro posti di day hospital per pazienti con arteriopatia periferica in trattamento terapeutico ciclico. Sono stati rifatti gli impianti elettrici, idrici, i bagni, gli impianti antincendio, gli impianti gas medicali, sono stati sostituiti tutti i testa-letto e sono arrivati i nuovi letti dotati di movimentazione elettrica in grado di rilevare il peso corporeo del paziente, utile ai fini della monitorizzazione di alcuni parametri essenziali a scopi terapeutici. Il reparto è anche fornito di monitorizzazione portatile dei parametri vitali dei pazienti attraverso un sistema wifi recentemente revisionato.





