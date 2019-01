Cinisi, basolato al posto dell'asfalto: via ai lavori nel piazzale della spiaggia Magaggiari

Restyling in arrivo per il piazzale Salvatore Leone che permette l'accesso alla spiaggia Magaggiari, a Cinisi. Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook è l'assessore Salvo Biundo: "Al via il progetto finanziato dal Flag, inizio lavori il 28 gennaio, consegna il primo maggio".

L'asfalto lascerà il posto al basolato e il grigio sarà sostituto dal verde delle piante e dal colore della nuova pavimentazione in pietra calcarea siciliana. A far cambiare tonalità alla zona contribuirà anche la nuova illuminazione. Prevista la realizzazione di una “promenade”, composta da elementi in legno, panchine oltre agli arredi floreali. L’area, ad oggi adibita a parcheggio per le auto, sarà restituita ai residenti e ai turisti che durante il periodo estivo affollano la località. Il progetto prevede infatti la pedonalizzazione del piazzale già punto di incontro e di aggregazione.

A realizzare il progetto Edil Nardi costruzioni. "Nella zona adiacente la via Impastato - spiegano a PalermoToday gli architetti Carolina Taragnolini e Rosanna Tasulo - si assicurerà la sosta per carico scarico, per alcune categorie protette o particolari, attraverso la realizzazione di limitati posti auto. Inoltre verrà consentito il passaggio del trenino turistico mediante l’installazione di alcuni dissuasori a scomparsa".

I lavori saranno realizzati in più stralci e ammontano a circa 95 mila euro per il primo stralcio. "Il primo stralcio - continuano gli architetti - prevede la realizzazione della pavimentazione della passeggiata a mare con elementi in pietra calcarea di dimensioni variabili e la realizzazione delle aiuole con prato poste in prossimità della passeggiata. Il progetto prevede anche la realizzazione di alcuni elementi di arredo urbano, quali panchine in pietra e illuminazione".

Il piazzale davanti alla spiaggia non è l'unico a rifarsi il look. Sono già partiti, lo scorso dicembre, i lavori di rifacimento di piazza Vittorio Emanuele Orlando. Anche in questo caso il progetto (nelle gallery in basso) prevede di sostituire l'asfalto e la vecchia pavimentazione con il basolato in pietra fatta a mano. La strada, che ad oggi divide in due parti pedonali che compongono la piazza, che conduce all'ingresso del Municipio scomparirà. Di fatto quindi la metratura della piazza subirà un ampliamento. Saranno sostituite le panchine e le illuminazioni. Resterà al suo posto, invece, la fontana. Il cantiere si chiederà entro il 30 giugno. Circa 600 mila euro il costo dell'opera, realizzata grazie ad un finanziamento europeo.

