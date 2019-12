Camporeale, 51 anni dopo il terremoto del Belice al via la riqualificazione della piazza

Cinquantuno dopo il terremoto del Belice la piazza del centro storico del Comune di Camporeale sarà finalmente riqualificata. Il progetto esecutivo è pronto. Ad annucniare la notizia del via ai lavori che restituiranno agli abitanti del luogo un'area sicura e gradevole dal punto di vista architettonico è il presidente della Regione Musumeci. E' stata infatti la struttura di Palazzo Orleans guidata dal Governatore e diretta da Leonardo Santoro a redigere il progetto dopo la sottoscrizione di una convenzione con l'amministrazione comunale.

Le opere per la piazza interesseranno una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati, delimitata dalle vie Vaccaro, Falco, Gentile e Maenza e caratterizzata da un forte declivio. All'interno si trovano ancora i resti di vecchie strutture murarie in pietrame e calce che originariamente costituivano insediamenti abitativi, danneggiati dal violento sisma di cinquantuno anni fa. E' dal 1968 che il Comune convive con uno dei tanti sfregi che il sisma procurò al proprio territorio.

"Abbiamo messo i nostri tecnici - sottolinea il governatore - al servizio di tutti quegli enti locali che non hanno gli strumenti necessari per realizzare interventi spesso di primaria importanza per le loro collettività. In questo modo riusciamo a sopperire a carenze che riguardano le disponibilità economiche, ma anche di personale specialistico. Ecco, dunque, che la fase progettuale, che curiamo a costo zero attraverso il nostro Ufficio speciale, diventa fondamentale per consentire loro di sfruttare le risorse a disposizione ed eseguire, finalmente, i lavori". Acquisito il progetto, l'Amministrazione camporealese potrà accedere a un Programma ministeriale di interventi infrastrutturali rivolto a Comuni fino a 3.500 abitanti.