Ponte Corleone: al via i lavori di manutenzione, entro luglio due autovelox

Al via oggi i lavori di manutenzione sul Ponte Corleone. Lo hanno comunicato ufficialmente il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Arcuri che, forti di una relazione redatta da tre tecnici del Comune, hanno sgombrato anche il campo da ogni dubbio sulla sicurezza del ponte. Di più, il primo cittadino ha dato mandato all’ufficio di valutare “una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di taluni per procurato allarme”, motivandola col fatto che “serve senso di responsabilità” e la “serietà non conosce posizione di partito”. Il riferimento è alle dichiarazione rese nei mesi scorsi in Consiglio, tra gli altri, dal capogruppo di Mov139 Sandro Terrani. Che il sindaco però non nomina mai. Terrani, assieme ad altri consiglieri, aveva chiesto chiarezza sulla stabilità della struttura. Con la relazione firmata dagli ingegneri Giuseppe Letizia, Antonio Musso e Massimo Verga viene adesso messo nero su bianco che il Ponte Corleone “è fruibile nel rispetto delle prescrizioni imposte con l’ordinanza dirigenziale numero 294 del 2005”. Ovvero limite di velocità a 30 chilometri orari e divieto di transito per i veicoli che hanno un carico superiore alle 11 tonnellate per asse. Sull’ordinanza vietato sgarrare. Questo è uno dei motivi per cui il Comune posizionerà entro fine luglio due autovelox in prossimità del ponte, unitamente a segnalatori luminosi per avvertire gli automobilisti in transito dei limiti di velocità e dei lavori in corso.

I lavori (per un importo tale di 400 mila euro) dureranno fino a tutto luglio e riguarderanno il rifacimento dei giunti di dilatazione, il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, il ripristino dei copriferro usurati. Sarà necessaria una chiusura parziale delle carreggiate per venti giorni (dieci a testa), che non precluderà però il transito delle automobili. “Il traffico – ha spiegato l’assessore Arcuri – non verrà bloccato. Si lavorerà prima su una carreggiata in quella aperta le auto circoleranno a doppio senso. Poi si passerà all’altra carreggiata”. Non prima però che arrivino i giunti di dilatazione. Al momento infatti gli operai della ditta che ha vinto l’appalto stanno lavorando sull’arco di ferro che sorregge il piano stradale.

Di fatto quindi non vi è pericolo per la stabilità del ponte. La manutenzione è necessaria perché la struttura ha la sua età e va adeguata alle attuali norme. Inoltre, bisogna stare attenti alle oscillazioni in seguito alle frenate di veicoli in transito a forte velocità. Ecco perché, secondo l’assessore Arcuri, si rende necessaria l’installazione degli autovelox. “Il limite dei 30 chilometri all’ora mette tutti in sicurezza - ha sottolineato - per questo abbiamo chiesto alla Polizia municipale di posizionare due autovelox”. La soluzione strutturale ai problemi del Ponte Corleone, che ha sulle spalle cinquant’anni, è il raddoppio delle bretelle laterali, che consentirebbe di adeguare l’intera struttura alle norme anti-sismiche e di riportare il limite a 70 chilometri orari. Il bando per la progettazione attende il visto dell’ufficio contratti del Comune, poi sarà pubblicato. Grazie al Patto per Palermo sono disponibili 17 milioni di euro (e un milione per la progettazione). Per i lavori ci vorranno 24 mesi.