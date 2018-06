Lavori sul Ponte Corleone, traffico impazzito: "Sospendere la Ztl"

Nel secondo giorno di lavori sul Ponte Corleone la musica non cambia: continuano i disagi per gli automobilisti in viale Regione, rimasti intrappolati nel traffico per ore. Per correre ai ripari il consigliere del M5S Igor Gelarda propone all'amministrazione di "sospendere momentaneamente la Ztl" e "potenziare i presidi su strada della polizia municipale". Richiesta, quest'ultima, condivisa anche dal capogruppo del Pd al Comune di Palermo, Dario Chinnici: "I lavori stanno creando disagi non indifferenti agli automobilisti palermitani, rimasti intrappolati per ore in auto. Gli interventi sono necessari per la sicurezza e, sebbene i lavori ai giunti di dilatazione non si possano fare di notte, chiediamo all'amministrazione comunale di far aumentare il numero degli operai nel cantiere e di potenziare la presenza dei vigili urbani, oltre ad accelerare sul bando per il raddoppio del ponte, già finanziato con 17 milioni dal Patto per Palermo".

"Già siamo una città - afferma Gelarda - con una mobilità insostenibile e fallimentare, ma ieri sera, oltre al traffico in circonvallazione, si sono create code anche in via Oreto che arrivavano fino alla stazione ed in molte altre strade della città che confluiscono in viale Regione. Con ovvi impatti anche sulla qualità dell’aria. Pertanto, considerato che questi disagi andranno avanti per almeno un altro mese e non possiamo chiedere un mese di martirio ai palermitani, come esponente del Movimento 5 stelle, chiedo di sospendere, fino alla fine dei lavori sul ponte, la Ztl. In modo da agevolare tutte le altre possibili vie di transito in città".

Il consigliere, contestualmente, chiede di posticiperebbe la scadenza di coloro che hanno già pagato i pass della Ztl, per lo stesso periodo di tempo per cui la zona a traffico limitato verrà sospesa e all'ufficio traffico di rendere più fluide le strade alternative. "Il rifacimento del ponte Corleone - conclude Gelarda - è necessario, ma anche la sopravvivenza dei cittadini palermitani in questa città mi pare che lo sia".



