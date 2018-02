Lavori in via Trabucco, da lunedì accesso al Cervello da viale Regione

A causa di lavori Enel per l’allacciamento di utenze alla rete elettrica, da lunedì 26 febbraio, dalle ore 7 alle 17, in via Trabucco il traffico ordinario in entrata al Cervello sarà dirottato sull’altro ingresso dell’ospedale in viale Regione Siciliana. "Il transito dei mezzi di emergenza (autoambulanze e vetture private per trasporto ammalati in emergenza) sarà concesso e regolamentato dalla polizia municipale presente sul posto - si legge in una nota -. Nessuna restrizione invece nella direzione in uscita dall’ospedale Cervello verso viale Regione Siciliana".