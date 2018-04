Zona via dei Cantieri, lavori per la fibra: auto in "ostaggio" per 7 ore

Nessuno si sarebbe preso la briga di mettere un cartello o un avviso - almeno secondo quanto sostiene lui - per segnalare i lavori che, di fatto, hanno poi tenuto “in ostaggio” la sua auto per sette lunghe ore. E’ la sfortunata vicenda capitata a un automobilista in via Amilcare Barca, nella zona di via dei Cantieri, che qualche giorno fa non ha potuto utilizzare la sua Renault Megane dalla mattina e fino alle 15. Solo nel pomeriggio, quando i tecnici avrebbero dovuto riasfaltare quel tratto di strada, all’automobilista è stato consentito spostare l’auto.