Lavori per il nuovo asfalto in viale Regione: operai in azione già all'alba

Sì alle tre corsie in viale Regione, via ai lavori per il nuovo asfalto nella circonvallazione. Gli operai della Rap stanno intervenendo a tratti: lunedì sono entrati in azione all’altezza dell’ex Grande Migliore. Poi le operazioni sono andate avanti fino all'altezza di via Pitrè e corso Calatafimi. Oggi le maestranze stanno sistemando il nuovo asfalto nei tratti con l’asfalto in condizioni peggiori vicino al Baby Luna.

Per non bloccare il traffico, durante i lavori vengono lasciate libere due file per il passaggio delle auto. Gli interventi - che dovevano prendere il via a maggio - sono partiti solo in questi giorni in corrispondenza della fine del periodo scolastico. "In questo modo sono stati evitati gli ingorghi, dal punto di vista del traffico tutto va bene e non ci sono problemi - dicono dalla Rap -. I lavori proseguono dalle 5 del mattino fino a mezzogiorno". Le operazioni si concluderanno entro i primi di settembre.

