Linea elettrica divelta dal vento, intervento di Amg in via Fichidindia: torna la luce

E’ regolarmente in funzione l’impianto di illuminazione di via Fichidindia, nella zona di Brancaccio. Giovedì, gli operatori di Amg Energia hanno completato il ripristino e la riattivazione della linea elettrica aerea che alimenta i punti luce della strada.

Sabato 27 aprile, infatti, gli operatori della società hanno dovuto effettuare un intervento in emergenza nella strada dove la linea elettrica aerea che alimenta i punti luce, ancorata su pali, era caduta a terra a causa del forte vento. Il vento ha divelto e tirato giù due campate di cavo: per questa ragione e per ovvi motivi di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, gli operatori hanno dovuto disattivare l’intera linea che percorre tutta via Fichidindia sino a via San Ciro.

Gli operatori di Amg Energia hanno subito eseguito un intervento tampone per la presenza del tratto di linea disattivato: l’impianto di illuminazione di via Fichidindia è rimasto spento nel tratto compreso fra via Alongi e via San Ciro. Giovedì è stato completato l’intervento di riposizionamento e riattivazione della linea aerea, ripristinando la funzionalità di tutti i punti luce. Ieri sera (venerdì 3 maggio) gli operatori di Amg Energia hanno effettuato una nuova verifica sull’impianto che è regolarmente in funzione.

“Ringrazio i nostri operatori che hanno lavorato senza sosta in questo lungo periodo caratterizzato da festività - sottolinea l’Amministratore unico di AMG Energia Spa, Mario Butera - portando avanti interventi programmati e attività impreviste in emergenza". Tra le attività programmate, sono in corso, infatti, i lavori per il ripristino della cabina di pubblica illuminazione denominata "Pagliarelli" che alimenta, in particolare, l’impianto di illuminazione di via Altofonte: è stato collocato l’interruttore di media tensione, al posto di quello guasto ormai datato e non più ripristinabile per usura e pezzi di ricambio fuori produzione, e prosegue l’intervento di ripristino del trasformatore a bobina mobile. A regime verranno riaccesi oltre cento punti luce.