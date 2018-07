Liquami in strada, al via i lavori per la fognatura a Tommaso Natale

Operai Amap in azione stamani in via Guerrini, alla Marinella. Da oltre un anno i residenti segnalavano fuoriuscita di liquami, cattivo odore e insetti e adesso sono iniziati gli interventi per la razionalizzazione di una parte del sistema fognario. Lo rende noto il consigliere comunale Massimiliano Giaconia (Palermo 2022).

“Non appena i residenti mi hanno rappresentato la problematica – dice Giaconia – facendomi notare che vivono in una situazione di disagio da più di un anno per via dello sversamento di liquami, mi sono immediatamente attivato chiedendo e ottenendo come prima cosa un sopralluogo congiunto con Amap, il Comune e l’Asp. Durante il sopralluogo, la situazione è apparsa immediatamente critica, in quanto la fuoriuscita di liquami solidi e liquidi da una colonna di scarico, causata da un'ostruzione e/o cedimento strutturale della condotta fognaria, poteva creare problemi per la salute pubblica. Amap, per alleggerire i disagi fino al completamento del rifacimento della fognatura dinamica esistente grazie alla gara d’appalto in via di definizione (bando del 06/02/2016) gestita dal commissario unico straordinario alla depurazione, ha eseguito diversi interventi con mezzo autobotte Canal Jet. Purtroppo gli interventi di Amap non sono stati più sufficienti a fronteggiare le criticità igienico-sanitarie. Considerato che la manutenzione nella fognatura in questione non é di competenza di Amap poiché non é mai stata mai consegnata, l'avvio dei lavori é stato possibile grazie a un'ordinanza del sindaco".

