Lavori fognari, rubinetti a secco tra Tommaso Natale e Partanna

Rubinetti a secco nella zona di Tommaso Natale e a Partanna. Lo rende noto l'Amap, spiegando che per consentire i lavori di collegamento della rete fognaria in via Partanna Mondello all'angolo di via Caduti sul lavoro sino alle 18 di giovedì sarà interrotto l'approvvigionamento idrico. Possibili disservizi si verificheranno in via Partanna Mondello tratto compreso tra piazza Mandorle e via Spina Santa e nelle vie Salgari, Calcante, Caduti sul Lavoro, Collodi, Rizzuto. L'erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell'intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.