Polizzi Generosa, muro pericolante lungo la statale: strada chiusa per 2 giorni

Muro a rischio crollo lungo la statale a Polizzi Genorsa. L'Anas ha comunicato che da domenica sera la strada statale 643 è stata chiusa in via precauzionale al chilometro 5,9 per permettere i lavori di demolizione di un muro di proprietà di una confraternita religiosa che si trova a monte della carreggiata. Le opere sono state già avviate sotto il coordinamento del sindaco Giuseppe Lo Verde quale soggetto attuatore della Protezione civile. La fine dell’attività è fissata per martedì, mentre la riapertura della strada statale "Di Polizzi" avverrà il giorno successivo, dopo il sopralluogo congiunto Anas-Comune.

