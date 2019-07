Petralia Soprana, frana minaccia ex scuola: dopo 9 anni al via i lavori di consolidamento

Sono stati appaltati, per un milione e 17 mila euro, all'impresa Eredi Geraci Salvatore di Mussomeli. Tra le opere da realizzare, una paratia per contenere la spinta proveniente da monte e un drenaggio per canalizzare le acque che scendono a valle