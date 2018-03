Ripartono i lavori per il collettore: tratto di via Roma chiuso ad auto e pedoni

Nuova rivoluzione del traffico in arrivo. Dopo Pasqua ripartono i lavori per il completamento del collettore fognario in via Roma e scatteranno nuovi divieti. L'ordinanza emessa dal Comune prevede che dal 3 aprile via Roma sarà "vietata" ad auto e pedoni nel tratto compreso tra via Cavour e via Bentivegna, a eccezione di un percorso protetto previsto su almeno uno dei marciapiedi. Non viene indicato però fino a quando.

Sarà sospesa anche la corsia riservata, in direzione stazione centrale, nel tratto Amari-Cavour, mentre via Cavour tornerà a doppio senso fino a via Villaermosa. Il tratto di via Cavour dal Massimo a via Villaermosa resterà invece a senso unico di marcia. Ai mezzi che arrivano da piazza XIII Vittime si consiglia di svoltare a destra su via Principe di Scordia e poi su via Mariano Stabile e via Roma.

L’impresa sarà all'opera per lo spostamento dei sottoservizi per tre mesi, fino al 3 settembre, e rientrano nel piano di disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto, portando i liquami al depuratore di Acqua dei Corsari.