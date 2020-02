Lavori al collettore fognario, per due giorni chiude alle auto un tratto di via Roma

Chiude alle auto per due giorni il tratto di via Roma compreso fra via Cavour e via Bentivegna (escluse). Domani e dopodomani stop al traffico per consentire l'estrazione della "talpa" utilizzata per la realizzazione del collettore fognario, in particolare del microtunnel connesso al progetto di disinquinamento della fascia costiera dall'Acquasanta al fiume Oreto.

Lo ha stabilito il Comune con un'ordinanza del servizio Mobilità urbana, già pubblicata sul sito istituzionale. Il provvedimento sarà valido dalle 8 alle 17 (e comunque sino a cessate esigenze) di domani e dopodomani. In via Roma sarà inibita la circolazione veicolare e pedonale, ad eccezione di un camminamento protetto almeno su uno dei marciapiedi.

I lavori al collettore fognario sono ripresi lo scorso 27 gennaio, dopo un'nterruzione durata tre mesi a causa del fallimento della Tecnis. La società subentrante, la Amec Srl, ottenute le necessarie autorizzazioni, ha rimesso in moto i cantieri. Fino al 10 marzo i lavori si svolgeranno nel cantiere di piazza Sturzo, e poi fino al 30 marzo nell'area di via Roma compresa tra via Benedetto Gravina e via Emerico Amari. Il sindaco Leoluca Orlando ha annunciato "il completamento dell'opera entro l'anno".