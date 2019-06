Partinico avrà una nuova caserma dei carabinieri: dopo otto anni si sbloccano i lavori

Dopo otto anni di impasse si sbloccano i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Partinico. L'opera, interamente finanziata con fondi Fsc, per un importo complessivo di 4,4 milioni di euro dovrebbe essere ultimata entro giugno 2020. Fermo dal 2011 il progetto può ripartire grazie all'intervento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto per il tramite del provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Sicilia e Calabria.