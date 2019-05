Marineo, messa in sicurezza del torrente Sant'Antonio: pubblicata la gara per i lavori

Programmati i lavori di manutenzione del canale Sant’Antonio a Marineo, nel Palermitano. E’ stata infatti pubblicata la gara, con un importo a base d’asta di 195 mila euro, per il ripristino di un tratto dell’alveo interrato del torrente all’interno del centro abitato, su via Marinesi nel Mondo. Lo comunica il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nell’Isola.

Il canale Sant’Antonio – che raccoglie le acque piovane - è in gran parte intubato e per brevi tratti a cielo aperto, e attraversa il centro abitato. In passato è stato oggetto di interventi di tombatura e in alcuni tratti costeggia le abitazioni e l’edificio di proprietà comunale adibito a scuola. La parte terminale sulla quale si interviene è stata inserita nella lista dei siti di attenzione in quanto, a causa di cedimenti della copertura, si sono aperte delle voragini nello spazio soprastante sul quale è stato realizzato un parcheggio, con la conseguenza che il materiale di riempimento ha ostruito in parte il canale, con grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Il progetto di manutenzione straordinaria prevede il ripristino della sua piena funzionalità attraverso l’inserimento di una tubazione di tipo Armco con due pozzetti in cemento armato e opere di pulizia.

