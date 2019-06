Lavori sulla A19, il cantiere non può essere rimosso: altra domenica di passione?

L'Anas assicura che quando i lavori per l'installazione delle nuove barriere sulla A19 Palermo-Catania supereranno lo svincolo di Bagheria, i disagi per gli automobilisti saranno minori. Tuttavia domenica sarà un'altra giornata senza operai, ma con restringimenti su entrambe le carreggiate. Questo perché il cantiere non può essere rimosso. E quindi potrebbe essere un'altra domenica di passione per gli automobilisti.

"C'è sempre un punto centrale del cantiere che resta senza barriere, in attesa della sostituzione. Man mano che i lavori vanno avanti può essere smontata solo la parte terminale del cantiere" fanno sapere dall'Anas che, oltre alla sostituzione delle barriere, sta intervenendo sullo spartitraffico, sui cordoli in calcestruzzo e su canali di scolo. I lavori interessano l'intera autostrada, fino a Catania, anche se in alcuni viadotti - il "Morello" e il "Simeto" - le barriere sono già state sostituite.

L'azienda è stata subissata di critiche per via delle lunghe code in ingresso a Palermo che si sono formate lo scorso weekend tra Bagheria e Villabate. Anche la Regione ha strigliato i vertici della società che gestisce l'autostrada A19, chiedendo "lavori al massimo in sei mesi" e addetti impiegati "24 ore 24 su tre turni da 8 ore". Da questa settimana, riferisce l'Anas, "sulla A19 gli operai lavorano 24 ore su 24, ma sei giorni alla settimana (da lunedì a sabato)". Situazione che se dovesse rimanere inalterata, potrebbe avere ripercussioni sul traffico domenicale: specie quando l'estate entrerà nel vivo e il numero dei vacanzieri che si sposteranno in auto aumenterà.

La Regione non è disposta a sopportare ulteriori disagi e per la prossima settimana ha concordato con Anas una conferenza di servizi che servirà a verificare l'attuazione delle indicazioni fornite al gestore dell'autostrada. Per attenuare l'impatto dei lavori sul traffico, l'Anas vorrebbe utilizzare le corsie d'emergenza: in modo tale da evitare eccessivi restringimenti di carreggiata. La proposta, al vaglio delle autorità competenti, non è stata ancora autorizzata.