Lavori alla linea elettrica, tratto dell'autostrada Palermo-Catania chiude per 5 ore

L'Anas rende noto che dalle ore 23 di domani (giovedì 12) alle ore 4 di venerdì 13 aprile l’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa, in entrambe le direzioni, tra il km 19,700 (svincolo di Trabia) e il km 26,600 (svincolo di Termini Imerese). "Il provvedimento - si legge in una nota - si rende necessario per consentire al gestore elettrico di eseguire la ritesatura della linea di media tensione, in attraversamento aereo sopra l’autostrada, in corrispondenza del km 23,660". Durante la chiusura dell’autostrada, tutti i veicoli in transito potranno utilizzare il percorso alternativo costituito dalla strada statale 113 .

