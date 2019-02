Asfalto nuovo in via Santa Maria di Gesù: via al cantiere, lavori per tre settimane

Via ai lavori per rifare l'asfalto in via Santa Maria di Gesù: la Rap lunedì aprirà il cantiere. Possibili disagi alla viabilità: nel tratto a monte di viale Regione Siciliana la circolazione sia pedonale che veicolare sarà limitata.

L'intervento di manutenzione interesserà circa 9.500 metri quadrati di manto stradale. Diciotto gli operai coinvolti. I lavori saranno effettuati la mattina e dureranno circa tre settimane.