Asfalto nuovo in via Re Federico, la titolare di una caffetteria: "Costretti a chiudere"

Ieri in via Re Federico è iniziato il rifacimento dell'asfalto e una caffetteria è stata costretta a chiudere. "I mezzi sono rimasti fermi davanti alla nostra attività, oscurandola completamente", denuncia la titolare di "A Merenda con Rollei". Siamo a due passi da via Dante. "L'intervento - racconta la titolare Zeudi D'Anna a PalermoToday - è durato solo poche ore ed ha interessato pochi metri, non è stato superato nemmeno il marciapiede del primo palazzo della strada. I macchinari sono tutti 'impacchettati, come mai?".

"I lavori si sono fermati - spiegano dalla Rap - a causa di un guasto all'impianto di produzione della ditta che fornisce l'asfalto. Da stamattina però gli operai hanno ripreso a lavorare e sono stati già stati asfaltati altri 600 metri quatrati di strada. L'intervento continuerà per altri dieci giorni lavorativi al massimo e i macchinari si sposteranno man mano che il rifacimento della strada andrà avanti".