Le strade di Bagheria si rifanno il look: lavori partiti

Via Lanza, via Giotto, via Basile, via Santa Rosalia sono solo alcune delle strade di Bagheria che presto avranno un manto stradale nuovo di zecca. L’opera di scarificazione è iniziata e presto le strade saranno riasfaltarle in toto.

"E’ il prosieguo di un’attività - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Atanasio - che ha dato priorità a quelle strade ad alta densità veicolare dove la presenza di buche e avvallamenti del manto, rappresentavano un maggiore rischio per gli automobilisti e i pedoni. L’assenza di manutenzione, protrattasi per anni, ha comportato un progressivo deterioramento. Ad agosto 2014 abbiamo effettuato un’analisi dello stato dell’arte ed una ricognizione delle condizioni di tutte le strade cittadine. In quello stesso anno abbiamo iniziato i primi lavori di pulitura delle caditoie e la sistemazione di diverse buche stradali".