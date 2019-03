Termini Imerese, via le buche dall'asfalto: partono i lavori nella zona industriale

Via ai lavori di ripristino dell'asfalto dello scorrimento veloce che costeggia la zona industriale di Termini Imerese. L'intervento sarà realizzato da Irsap e avrà un costo di circa 10 mila euro.

“L’Irsap, che ha avviato un proficuo dialogo e rapporto di collaborazione con il Comune di Termini Imerese e il suo sindaco Francesco Giunta - riferiscono dalla direzione regionale -, nelle more del trasferimento delle strade ai comuni di pertinenza, come prevede la legge, ha programmato diversi interventi di manutenzione della viabilità all’interno della zona industriale per migliorare le condizioni di sicurezza dell’asfalto". Già previsto un secondo step, per un importo di 14 mila euro.

"Le somme - spiegano dall'Irsap - sono state attinte dalla dotazione di 26 mila euro nella disponibilità dell’Ufficio periferico Irsap di Palermo, di cui 14 mila impegnati per lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’agglomerato di Termini Imerese".