Lavori per l'anello ferroviario al Politeama, 13 linee del bus cambiano percorso

A causa dei lavori per il completamento dell’anello ferroviario, partiti lo scorso primo ottobre, fino alla chiusura del cantiere - prevista entro il 31 luglio 2020 - la circolazione veicolare sarà inibita in tutta la via Emerico Amari, esclusione il tratto compreso tra la via Wagner e la via Isidoro La Lumia. In contemporanea sarà sospesa l’ordinanza che limita la circolazione veicolare in via Ruggero Settimo nelle giornate di sabato e domenica e cambiano anche i percorsi di 13 linee dei bus. Ecco gli itinerari alternativi del 101, 102, 103, 104, 106, 108, 124, 134, 806, 812, N1, N2 e N5:

Linea 101

Da viale del Fante verso Stazione centrale – segue normale percorso.

Da Stazione Centrale verso Stadio – via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 102

Da Stazione Notarbartolo verso Stazione Centrale – segue normale percorso.

Da Stazione Centrale verso Stazione Notarbartolo – via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Linea 103

Da J. Lennon verso Porta Felice – segue normale percorso.

Da Porta Felice verso J. Lennon – normale percorso fino in via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 104

Da Parcheggio Basile verso Duca della Verdura – normale percorso fino in via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Da via Duca della Verdura verso Indipendenza – segue normale percorso.

Linea 106

Da Parcheggio Emiri verso Stadio: – normale percorso fino in via Ruggiero Settimo via – via Cavour – a sinistra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parcheggio Emiri: – segue normale percorso.

Linea 108

Da Ospedale Civico verso piazza Sturzo – normale percorso fino in via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso verso l’ospedale Civico.

Linea 124

Da Parcheggio Emiri verso Stazione Centrale: – segue normale percorso.

Da Stazione Centrale verso Parcheggio Emiri – via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 134

Da J. Lennon verso piazza XIII Vittime – segue normale percorso.

Da piazza XIII Vittime verso J. Lennon – via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 806

Da Mondello verso piazza Sturzo: – normale percorso fino in via Della Libertà – via Ruggiero Settimo – via Cavour – a sinistra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – piazza Sturzo – via Puglisi Bertolino (capolinea).

Da piazza Sturzo verso Mondello: – via Puglisi Bertolino – via I. Carini – via Pasquale Calvi – via Delle Croci – piazza Crispi – a destra via Libertà – segue normale percorso.

Linea 812

Da Montepellegrino verso capolinea via Crispi: – normale percorso fino in via Della Libertà – via Ruggiero Settimo – via Cavour – piazza XIII Vittime – via Crispi (capolinea subito dopo l’ingresso del porto).

Da Capolinea via Crispi verso Montepellegrino: – via Crispi – inversione di marcia al secondo varco – via Crispi – a destra via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea N1

Da piazza Indipendenza: – normale percorso fino in via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea N2

Da piazza Indipendenza: – normale percorso fino alla Stazione Centrale – via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea N5

Da Stazione Centrale: – normale percorso fino in via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Ammiraglio Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.