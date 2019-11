Anello ferroviario, proseguono i lavori in zona Politeama: rubinetti a secco

Rubinetti a secco o quasi dalle 5 alle 22 di giovedì 14 tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, Malaspina, Bixio, Spallitta, Regina Margherita, Guglielmo il Buono, Colonna Rotta, Albero Amedeo, Vittorio Emanuele Orlando, via Volturno, via Cavour e via Francesco Crispi. Lo rende noto l'Amap spiegando che, per consentire i lavori per la realizzazione della stazione dell'anello ferroviario di piazza Castelnuovo angolo via Ruggero Settimo, verrà ridotta l’erogazione idrica nella sottorete 4 "Politeama".

La situazione tornerà alla normalità "a fine intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti". Per eventuali informazioni si potranno contattare il numero 091/279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).