Cavi tranciati durante rimozione rifiuti, operai Amg riportano la luce a Bonagia

Cavi dell'illuminazione pubblica tranciati per sbaglio e intere strade rimaste al bio. E' accaduto a Bonagia, in via Ciaculli, ma anche in via Gibilrossa e del Levriere dove sono intervenuti gli operai di Amg Energia. Gli interventi urgenti sono già stati eseguiti e completati in via del Levriere, dove una parte dell’impianto era rimasta spenta nel fine settimana: il danno ai cavi che alimentano i punti luce è stato causato durante le operazioni per la rimozione di rifiuti. Il ripristino da parte di Amg Energia ha consentito la riattivazione di 20 punti luce. E’ appena terminato anche l’intervento per la riattivazione di 44 punti luce in via Ciaculli e di altri 11 in via Gibilrossa: qui i cavi sono stati danneggiati molto probabilmente in seguito all’esecuzione di lavori in zona da parte di terze imprese. A riscontrare il problema gli operatori della società durante le verifiche di routine effettuate sugli impianti.

Intanto è stata completata la riparazione del guasto che ha interessato la zona di piazza Torrelunga e, in particolare, le due arterie principali corso dei Mille e via Cirincione. Gli operatori di Amg Energia hanno ultimato un intervento che si è rivelato più complesso del previsto per la presenza di infiltrazioni fognarie nei pozzetti della pubblica illuminazione, con attività eseguite anche da parte dell’Amap. Una prima attività ha consentito il ripristino di un circuito, oggi è stata definita la riparazione anche del secondo circuito guasto: complessivamente sono stati riaccesi circa 160 punti luce.

Un’attività complessa, inoltre, è in via di definizione per la riaccensione di 80 punti luce nella zona compresa fra via Dante e corso Camillo Finocchiaro Aprile e traverse, con la riparazione di un componente della cabina Camporeale, in modo da consentire la riattivazione di un circuito guasto. Un primo intervento tampone è stato eseguito nella zona compresa fra le vie Castrofilippo, della Vetriera e Alloro per la riparazione di un guasto complesso, a cui seguirà un ulteriore intervento. Programmazione in corso anche per il completamento della riparazione nella zona di via Paolo Paternostro-via Villareale dove gli impianti sono per adesso in funzione a punti luce alternati. E’ stata completata, invece, la riparazione di un guasto di bassa tensione che interessava via Guido delle Colonne e strade limitrofe, in centro storico: sono tornati in funzione 25 punti luce.

“La società è operativa e gli interventi non si fermano - sottolinea il presidente, Mario Butera – non sono quelli di più ampia portata ma anche le manutenzioni sui singoli punti luce. Dalle attività effettuate in urgenza, come nel caso dei lavori di ripristino per i danni ai cavi di alimentazione degli impianti, a quelle programmate, andiamo avanti per garantire alla città la fruizione di servizi essenziali”.

Sono in corso, infatti, attività specifiche su singoli punti luce con collocazione e ripristino delle armature nella zona di corso Pisani, via Mulè, piazza Turba, in via Apollo e in via Iside. Proseguono in modo costante anche le attività di verifica della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione: due interventi in urgenza sono stati effettuati per la rimozione di due pali non più stabili e quindi pericolosi per l’incolumità pubblica in via Badia e in via Guido Rossa, mentre sono state avviate le attività programmate per la ricollocazione di 4 sostegni dell’impianto di illuminazione in via Plauto, in via Sferracavallo e in via Barcarello. Sempre nella borgata marinara è in corso un intervento di manutenzione ordinaria per la riparazione di un circuito nella zona di via del Manderino-via del Tritone e la riaccensione di 80 punti luce.

