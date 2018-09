Sciopero in vista in aeroporto: i dipendenti Techno Sky annunciano due giorni di protesta 

I dipendenti Techno Sky aderiscono allo sciopero nazionale della reperibilità del 21 e 22 settembre. I lavoratori della società di logistica e manutenzione di Enav che assicura la piena efficienza operativa e la completa disponibilità - senza soluzione di continuità - degli impianti, dei sistemi e dei software utilizzati per il controllo del traffico aereo in Italia, operano negli aeroporti di Palermo, Catania, Pantelleria, Lampedusa, nel centro trasmissione dati di Erice e negli scali delle isole minori. Chiedono risposte dall'azienda sul processo di internazionalizzazione della società in Enav, sull'armonizzazione dei trattamenti economici, sulle assunzioni per coprire le carenze di personale tecnico nei siti produttivi e prospettive per tutti i lavoratori.

“Il gruppo continua a crescere e a incrementare gli utili - spiega Francesco Foti, segretario Fiom Cgil Palermo - mentre le condizioni di lavoro peggiorano per carenze di organico, assenza di riconoscimenti professionali e problemi in materia di sicurezza. Malgrado questo, i lavoratori sopperiscono a tutte le criticità continuando a lavorare con professionalità e grande senso di responsabilità. Si sciopera per chiedere, attraverso l'internalizzazione, l'eliminazione di doppi consigli di amministrazione, di clientele e sprechi, migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini, un piano di assunzioni che metta fine alla drammatica carenza di organico negli aeroporti, investimenti infrastrutturali negli apparati e nei sistemi di gestione”.

Lo sciopero della reperibilità dei lavoratori Techno Sky durerà dalla mezzanotte del 20 settembre alla mezzanotte del 22. "Nei prossimi giorni - spiega il sindacato - verrà individuata la giornata di sciopero da effettuare durante il turno di lavoro. Il coordinamento nazionale Fiom ritiene fondamentale che, anche a seguito del cambio di dirigenza, si dia un segnale chiaro e inequivocabile della volontà da parte dell’azienda di risolvere le tante questioni aperte in assenza del quale proseguirà la vertenza. I lavoratori della TechnoSky sono stufi di vedere non riconosciuta la loro professionalità e il loro attaccamento al lavoro, i primi veri fattori dell’ottimo andamento aziendale”.

Nei precedenti scioperi del 17 giugno e del 17 luglio, negli scali siciliani è stata registrata l'adesione totale alla protesta da parte dei 42 lavoratori.