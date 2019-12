Stipendi in ritardo, la replica della Mondialpol: "Situazione eccezionale che si risolverà a breve"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con riferimento all’articolo di stampa riguardante Mondialpol Security S.p.A. si rappresenta che Saves – sindacato autonomo locale con un esiguo numero di iscritti – fa un uso del tutto improprio dello strumento della stampa, alimentando anche sui social network una vera e propria macchina del fango ai danni della società. Mondialpol Security S.p.A. è sempre contraddistinta per il pieno rispetto del CCNL applicato e la tutela del lavoro.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative erano infatti state debitamente informate della momentanea e transeunte situazione di carenza di flussi di cassa che ha – fatto mai avvenuto – costretto gli amministratori a versare prioritariamente i contributi previdenziali per ottenere il DURC regolare e non avere conseguenza alcuna sulla regolarità dei pagamenti della pubblica amministrazione. Gli enti committenti hanno registrato fortissimi ritardi nei pagamenti e ciò ha determinato un’eccezionale carenza di liquidità che andrà a risolversi di qui a breve.

La organizzazioni rappresentative del settore – debitamente informate al riguardo – hanno inviato i lavoratori a tollerare una modesta dilazione e, come di consueto hanno assunto un atteggiamento tollerante e collaborativo, non essendo in cerca di bizzarri protagonismi sulla scena sindacale in ragione del ruolo consolidato e del consistente numero di iscritti. Sono giunti persino attestati di solidarietà da parte di gruppi di lavoratori (in particolare le guardie giurate di Partinico e Alcamo), del tutto fiduciosi sulla solidità della società e sulla transitorietà del ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Mondialpol Security S.p.A. ha infatti ampiamente rassicurato i lavoratori che quanto dovuto verrà corrisposto nel mese di gennaio. I lavoratori sono bene consapevoli che non vi è alcuna volontà da parte della società di sottrarsi agli obblighi contrattuali e che a breve – grazie agli incassi da parte delle amministrazioni committenti – la situazione tornerà alla normalità.