Personale Asu, pagati gli stipendi di dicembre: Cub/Alba revoca l'adesione al presidio

Nella considerazione che l’Inps - con nota del 13 febbraio 2018, prot. n. 55802018 - in favore del personale Asu ha già disposto il mandato di pagamento per i sussidi del mese di dicembre 2017, e che –cosi come precisa il coordinatore provinciale della Confederazione unitaria di base, Ciccio Taormina- “è in corso, tra l’altro, la ratificazione del rinnovo della convenzione tra l’Inps e la Regione Siciliana, per il pagamento dei sussidi relativi all’anno corrente”, la Cub/Alba ha revocato la propria adesione al presidio del 15 febbraio previsto dei lavoratori – Asu, indetto presso l’assessorato Lavoro, famiglia e politiche sociale.