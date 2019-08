Lascari, scivola in una scarpata di 200 metri: salvato escursionista

Brutta avventura per un ragazzo di Palermo, caduto in una scarpata durante un'escursione tra Cefalù e Lascari. Il giovane, A.M., di 21 anni, è stato tratto in salvo dai tecnici del soccorso alpino e speleologico. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la protezione civile comunale di Lascari.

L'allarme è scattato intorno alle 21. Il giovane stava facendo un'escursione con alcuni amici in una zona panoramica di contrada Poggio Maria, ma si è avvicinato troppo al bordo della scarpata e, a causa del buio, è scivolato per oltre 200 metri procurandosi contusioni ed escoriazioni. Sono stati i genitori ad avvisare i carabinieri che, a loro volta, hanno chiesto l'intervento del soccorso alpino. Sul posto sono arrivati quattro tecnici provenienti dai paesi madoniti, seguiti da due squadre da Palermo.

Le operazioni sono state rese più difficili dalla natura impervia del terreno, in discesa e pieno di rovi e arbusti, ma soprattutto dal buio. I volontari della stazione Palermo-Madonie hanno raggiunto il ferito, lo hanno imbracato e recuperato dall'alto con un sistema di corde e carrucole. Una volta arrivati su terreno pianeggiante lo hanno accompagnato fino alla strada dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al vicino ospedale Giglio di Cefalù.

