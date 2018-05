Lancio di petardi durante la partita al Barbera: denunciati tre tifosi del Bari

Lancio di petardi durante la partita Palermo-Bari ieri sera allo stadio Renzo Barbera. Tre tifosi della squadra ospite sono stati denunciati dalla polizia e sono in corso accertamenti per individuare ulteriori responsabili. I tre giovani denunciati hanno 19, 25 e 41 anni.

Qualcosa non è andato per il verso giusto durante i controlli all'ingresso: i tifosi sono riusciti a portare all'interno del settore ospiti i petardi e per poi lanciarli durante il match. Alcuni - secondo alcune testimonianze racconte da PalermoToday - sono esplosi in curva Sud, dove si trovavano anche famiglie con bambini, oltre agli steward.