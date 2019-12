VIDEO | Paura a Romagnolo: giovane lancia oggetti dal balcone, danneggiate auto in sosta

Per circa due ore questa mattina ha buttato giù di tutto creando il panico in via Ben Giobair. Per fortuna non si sono stati feriti. Sul posto, per cercare di calmare l'uomo, un ventenne con disturbi psichici - oltre al padre - sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale