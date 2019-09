Stazione, lancia bottiglie di vetro ai passanti e tira calci alle auto in corsa: arrestato

Per una buona mezz’ora ha creato il caos in piazza Giulio Cesare, vicino alla stazione centrale, lanciando bottiglie di vetro, saltando sulle auto in sosta e tirando calci a quelle di passaggio. Poi la fuga a piedi e l’inseguimento da parte della polizia. Un uomo di 35 anni di nazionalità senegalese è stato arrestato ieri sera con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

A segnalare il comportamento dell’uomo sono stati diversi passanti e automobilisti, tra i quali una donna incinta che si è presa uno grosso spavento. Fortunatamente senza alcuna conseguenza. La sala operativa del 113 ha diffuso una nota radio a tutte le volanti con una descrizione del ricercato. I primi a intercettarlo sono stat gli agenti del commissariato Oreto che hanno individuato il 35enne all’incrocio tra la stazione centrale e via Roma.

Alla vista della volante l’uomo ha iniziato a correre imboccando diverse stradine per cercare di fare perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono divisi e gli hanno dato la caccia a piedi e in auto per una decina di minuti, riuscendo poi a bloccarlo nei pressi di via Maqueda. Il senegalese ha opposto resistenza in ogni modo ma alla fine si è dovuto arrendere ed è stato ammanettato.

I primi accertamenti hanno permesso di appurare che il senegalese non avesse alcun permesso di soggiorno. Dopo una tappa nelle camere di sicurezza il 35enne è stato portato questa mattina in tribunale per essere sottoposto al giudizio direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto.

Il gip non ha applicato alcuna misura cautelare ma l’uomo è stato portato all’ufficio immigrazione per le ultime formalità. Non si esclude la possibilità di una sua espulsione dal territorio italiano.