Lampedusa-Palermo, volo annullato: 37 passeggeri restano a terra

Prima era stato posticipato alle ore 20, poi è stato annullato. La compagnia Danish air trasporti, per problemi tecnici del velivolo in partenza alle ore 18,50 da Lampedusa per Palermo, ha deciso di annullare il volo. All'aeroporto della più grande isola delle Pelagie sono rimasti - fra incredulità e, per qualcuno, anche rabbia - 37 passeggeri in totale. Tutti sono stati però subito sistemati, dalla compagnia aerea, nelle strutture ricettive dell'isola.