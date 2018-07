Ladro incastrato da una fasciatura viene fermato e tenta di aggredire poliziotti: arrestato

Furto aggravato, lesioni oltraggio e minacce a pubblico ufficiale: con queste accuse la polizia ha arrestato Fabio Tirone, palermitano di 32 anni. In azione gli agenti del commissariato Libertà, che la scorsa notte hanno notato l'uomo, conosciuto per i suoi precedenti di polizia, appoggiato su un’autovettura in sosta in via Brigata Aosta. "Insospettiti - spiegano dalla questura - hanno deciso di sottoporlo ad un controllo: non riscontrando nulla di anomalo nei suoi confronti hanno ripreso il regolare servizio di pattugliamento del territorio, mentre il 32enne si è allontanato con la propria autovettura. Nel corso del controllo gli agenti avevano però notato che Tirone aveva una vistosa fasciatura sulla gamba sinistra, particolare che servirà più tardi ad inchiodarlo".

Qualche ora dopo è stata diramata la segnalazione di un furto consumato presso un esercizio commerciale in via Generale Cantore.

Agli agenti non è sfuggito il dettaglio relativo alla fasciatura alla gamba. Tirone è stato intercettato dai poliziotti pochi istanti dopo a bordo della propria auto, in un distributore di carburante. Accortosi dell’imminente arrivo della “volante”, il 32enne ha messo in moto la vettura ed accelerando repentinamete ha tentato di sfuggire al controllo, ma dopo una breve fuga è stato bloccato.

"Durante le fasi del controllo - dicono dalla questura - è andato in escandescenze ed ha iniziato a minacciare con frasi oltraggiose gli agenti, tentando anche di aggredirli fisicamente. Solo con l’arrivo di altre pattuglie si è riusciti a placare il suo impeto ed a sottoporlo ad un’accurata perquisizione: addosso nascondeva numerose monete e bancote di diverso taglio. Il controllo è stato esteso anche alla sua vettura, dove, all’interno di un sacchetto nascosto nel vano della ruota di scorta sono state rinvenute altre centinaia di monete di vario genere".

Ulteriori e approfonditi accertamenti hanno permesso di risalire ad un’altra vettura di Tirone, in sosta vicino a dove era stato fermato: al suo interno è stata rinvenuta la parte mancante della refurtiva, ovvero un registratore di cassa, una bilancia pesa alimenti ed un televisore a schermo piatto di colore nero. La merce ritrovata ammonta ad un valore complessivo di circa 3.500 euro, mentre il valore complessivo delle monete è di circa 4 mila euro. L'arresto di Tirone è stato convalidato. L'uomo è stato quindi portato al Pagliarelli.