Ladro seriale di gratta e vinci incastrato dalle telecamere: denunciato 26enne

Tre rapine in tre tabaccherie di Misilmeri nell'arco di appena 20 giorni. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese un 26enne pregiudicato (F.M. le sue iniziali) di Misilmeri, con l'accusa di rapina aggravata. Il giovane, secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dalla stazione dei carabinieri locale ha messo a segno le rapine a cavallo della fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre.

"Il 26enne - spiegano dal comando dei carabinieri - è entrato in azione armato di coltello e con il volto coperto. Poi si faceva consegnare sotto minaccia il contante custodito nelle casse, oltre a sigarette e gratta e vinci, per poi dileguarsi a piedi per le vie del centro di Misilmeri. La condotta ripetitiva adottata dal rapinatore ha consentito la rapida identificazione da parte dei carabinieri, grazie anche all’aiuto dei sistemi di videosorveglianza".