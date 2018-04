Capo, carabinieri entrano in un b&b e trovano ladro: arrestato

Hanno notato una grata in ferro davanti all'ingresso di un b&b e la porta di ingresso socchiusa. Così hanno deciso di fare irruzione, sorprendendo un ladro. E' successo al Capo: i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato un uomo di 40 anni (S.G. le sue iniziali) che è finito in manette per il reato di furto aggravato. Si tratta di un palermitano, "teoricamente" sottoposto alla sorveglianza speciale.

Il quarantenne appena ha notato i carabinieri ha tentato la fuga ma è stato immediatamente raggiunto. E' scattata quindi la perquisizione. "L'uomo - dicono i militari - è stato trovato in possesso di 190 euro, di un carica batterie per smartphone e di una confezione di tappi per orecchie. La refurtiva è stata riconsegnata alle 'vittime', alcuni turisti francesi che avevano preso 'possesso' della casa vacanza, e che non erano presenti al momento del furto". Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.